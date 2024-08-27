Президент Венесуэлы отреагировал на задержание Дурова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро связал задержание основателя Telegram Павла Дурова с политикой максимального давления и шантажа в отношении альтернативных средств информации и соцсетей. Об этом он сказал во время открытия XI внеочередного саммита Боливарианского альянса для народов Америки, сообщает Ruptly.

Он отметил, что подобные действия преследуют цель «выкрутить руки» альтернативным коммуникационным сетям по всему миру. Само злоупотребление властью и преследование, по мнению Мадуро, необходимо с «целью подчинения».

Напомним, что 24 августа французские СМИ сообщили о задержании Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как утверждалось, основатель Telegram, имеющий гражданство Франции, фигурировал в списке разыскиваемых страной лиц. Как сообщала прокуратура Парижа, судебное расследование, по которому допрашивают Дурова, начали в отношении неназванного лица по совершению множества киберпреступлений.