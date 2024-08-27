Бизнесмен Дотком сделал заявление о будущем Telegram

Команде мессенджера Telegram придется пойти на сделку с властями Франции, чтобы избежать судьбы основателя проекта Павла Дурова. Об этом заявил немецкий бизнесмен, владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком, пишет «Комсомольская правда».

Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, включая соучастие в обороте наркотиков и хранении детской порнографии, а также в незаконном предоставлении средств криптографии «сверх необходимых» для обеспечения конфиденциальности и в отказе раскрыть информацию по запросам властей. Срок содержания Дурова под стражей истекает 28 августа. Обвинение ему пока не предъявлено.

«Павел ушел, если его не отпустят под залог. (…) Это значит, что команде, которая сейчас управляет Telegram, придется либо пойти на сделку, либо столкнуться с теми же обвинениями», - написал Ким Дотком в социальных сетях.

По его мнению, команда Telegram примет решение о сделке с французской стороной. Он привел в пример ситуацию с файлообменником Mega, соучредителям которого в конечном итоге пришлось заключить сделку с властями США.

Дурову предъявили обвинение во Франции

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что за арестом Павла Дурова во Франции стоят США и желание американского президента Джо Байдена получить контроль над мессенджером перед выборами. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя арест основателя Telegram, подчеркнул, что дело не является политическим. При этом СМИ уже назвали задержание Павла Дурова самой радикальной мерой, которая была предпринята против руководителей социальных сетей.