Наблюдатели МАГАТЭ на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек для создания грязной бомбы, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

На всех ядерных объектах есть наблюдатели МАГАТЭ, утечек радиоактивных материалов, необходимых для грязной бомбы или радиологического оружия, не наблюдается, сказал Гросси, передает ТАСС.

Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

Ранее Минобороны России выразило озабоченность информацией о ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов, это может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.