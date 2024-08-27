В Китае назвали заинтересованных в затягивании украинского конфликта

Военно-промышленные комплексы (ВПК) ряда стран манипулируют украинским конфликтом, так как заинтересованы в его затягивании.

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Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, его словам передает ТАСС.

«Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за [действий] России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы», — заявил эмиссар Китая по итогам обсуждений украинского конфликта с представителями Бразилии, Индонезии и ЮАР.

Он отметил, что ВПК манипулируют вооруженным конфликтом. По его словам, за затягивание кризиса ответственность также несет «глобальная военная система, которую эти ВПК представляют».