Маск обратился к президенту Франции из-за ареста Дурова
Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обратился в соцсети Х к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав того раскрыть больше подробностей об аресте в Париже создателя Telegram Павла Дурова.
Он подчеркнул, что дополнительная информация по инциденту, который вызвал большое общественное внимание, и причинах задержания российского предпринимателя на территории Франции, была бы очень полезной.
«Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его ареста», - написал Маск в личном аккаунте в социальной сети, обращаясь к французскому лидеру.