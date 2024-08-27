Экс-премьер Малайзии предстал перед судом

Бывший премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин предстал перед судом по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщила газета The Star.

По ее информации, согласно обвинению, Мухиддин Яссин предположительно произнес подстрекательские высказывания в адрес верховного главы Малайзии. Как пишет издание, экс-премьер Малайзии год назад заявил, что он получил поддержку 115 из 222 членов парламента, а действующий тогда верховный глава Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах отказал ему в возможности сформировать правительство. За эти слова Мухиддина Яссина обвинили в оскорблении королевской власти и подстрекательстве к мятежу.

Во время заседания суда первой инстанции в Келантане экс-премьер не признал себя виновным, пишет газета. Яссину разрешили внести залог в размере 5 тыс. ринггитов ($1 147) с одним поручителем, и суд назначил дату слушания дела 4 ноября.