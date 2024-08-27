Лукашенко заявил о готовности возобновить сотрудничество с Молдавией

Минск рассчитывает возобновить конструктивное сотрудничество с Кишиневом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя жителей Молдавии с Днем независимости, документ опубликовала его-пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что взаимоуважительный диалог стран должен позволить преодолеть современные вызовы.

«Минск всегда рассматривал Кишинев в качестве надежного партнера и готов к возобновлению конструктивного сотрудничества. Только равноправный и уважительный диалог давних друзей и соседей способен помочь в преодолении современных вызовов», — написал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что народы Белоруссии и Молдавии соединены прочными узами многолетней дружбы. Он пожелал жителям республики мирного неба, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Лукашенко также отметил, что в этом году оба государства отмечают 80-летие освобождения от фашизма.

«В Беларуси бережно хранят память о жителях [Республики] Молдовы, погибших за свободу белорусской земли в годы Великой Отечественной войны», — добавил президент.

Ранее Лукашенко обратился к жителям Украины и поздравил их с Днем независимости. По словам белорусского лидера, Минск будет делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе.