Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американского военного контингента из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил экс-советник Трампа Герберт Макмастер, передает Newsweek.

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По словам Макмастера, экс-президент частично ответственен за произошедшее, так как именно он начал вести переговоры с талибами (организация запрещена в России) об условиях вывода войск из Афганистана.

Экс-советник Трампа дал понять, что это решение было неправильным.

«Какого черта мы вообще это делали?» — задался вопросом Макмастер.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.