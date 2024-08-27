Спутницу Дурова заподозрили в причастности к его аресту

Специалист по криптовалюте Юлия Вавилова, с которой основатель Telegram Павел Дуров прилетел во Францию 24 августа, не появляется в соцсетях и не выходит на связь с родными. Это заставляет некоторые СМИ задаться вопросом о роли 24-летней девушки в истории с арестом предпринимателя.

© Соцсети

«Газета.Ru» рассказывает, в чем подозревают Вавилову и что о ней известно.

Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку задержанного основателя Telegram Павла Дурова, которые «постоянно сопровождают его», сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на источник. Их отпустили.

В сообществе специалистов по криптовалютам расходится версия, согласно которой 24-летняя спутница Павла Дурова Юлия Вавилова может быть причастна к его аресту. Об этом написало интернет-издание Cryptopolitan:

«Некоторые поговаривают, что она может быть тем человеком, который все организовал».

Согласно источнику, девушка появлялась везде, где был замечен основатель Telegram. Это же издание высказывает предположение, что Вавилова могла быть «наживкой» для предпринимателя или даже шпионом. Однако никаких доказательств этому нет. В другой статье Cryptopolitan отмечает, что Вавилова до сих пор не сделала никаких заявлений относительно ареста Дурова, и о ее роли можно только гадать.

Тем временем издание Firstpost предполагает, что спецслужбы могли следить за перемещениями Вавиловой, которая активно делилась в соцсетях своими геолокациями. Это якобы и привело их к Дурову.

Дурову предъявили обвинение во Франции

При этом Cryptopolitan отмечает, что анализ данных о полете Дурова показывает, что его частный самолет сделал попытку развернуться в воздухе, чтобы не приземляться в Париже, — однако вскоре вновь сменил курс и сел на французской земле.

Криптоинвесторы пристально интересуются Вавиловой, поскольку девушка позиционирует себя как стримерша и крипто-коуч, производя контент на английском, испанском и арабском языках через платные ресурсы. В последний раз она проводила стрим на тему вложений в криптовалюту десять месяцев назад и давала базовые советы — например, никогда не держать свои активы на Binance. И в целом она никогда не высказывалась относительно инвестиций в конкретные токены, а лишь давала советы по поводу кошелька, безопасности и так далее.

На сайте Twitch, где Вавилова регулярно проводит стримы игр, сейчас она значится «в отпуске» на пять дней — до 1 сентября.

В этой соцсети у девушки 10,7 тыс. фолловеров, которым она себя описывает так: «Живу в Дубае, проживаю потрясающую жизнь, которой я делюсь с вами, моими зрителями. Игры, крипта. Языки и образ мыслей».

Там же, в Twitch, говорится, что в последний раз Вавилова была в эфире 19 дней назад. В прошлом месяце она выложила в этой соцсети видеоролик с нарезкой из захватывающих эпизодов ее жизни — таких, как гонки на болиде, стрельба в тире, скачки, фехтование, игра в гольф, взаимодействие с тигром и другие активности.

Аккаунт Вавиловой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) полностью посвящен ее активной жизни — спорту, развлечениям и путешествиям. При этом в последнее время местонахождение девушки, всегда проставлявшей геотеги в постах, совпадало с точками на карте, где находился Дуров — Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан.

Российские Telegram-каналы провели серьезную работу, выясняя, где в последнее время были Дуров и Вавилова и в каких отношениях они состоят. Как сообщил SHOT, в июне этого года Дуров арендовал в Кыргызстане вертолет, чтобы покатать девушку в горах. Аренда вертолета стоила ему примерно 1 млн рублей, а компанию Дурову и его подруге составил блогер Гусейн Гасанов. Полет был согласован с МЧС страны, а имя одного из пассажиров попросили не называть.

Тот же канал рассказал, что Гасанов стал одним из последних людей, с которыми Дуров общался до задержания — в Азербайджане основатель Telegram пообедал с блогером и Вавиловой в ресторане SHORE HOUSE BAKU на берегу Каспийского моря.

Тем временем в Telegram появились сведения, которые касаются отношений Дурова и Вавиловой. По информации SHOT, крипто-коуч начала встречаться с предпринимателем весной 2024 года. Как рассказала каналу венгерская эротическая модель Диана Бако, у нее также был роман с Дуровым — однако в апреле они поссорились. Вавилова, с которой модель поделилась печальной новостью (а также информацией о своей беременности), стала новой спутницей предпринимателя.

По сведениям СМИ, в Дубае Вавилова живет последние два года — ранее она проживала в московском районе Чертаново. Что с ней происходит сейчас, никто не знает — связи с ней нет в том числе у родных. Мать Вавиловой Екатерина заявила сайту kp.ru, что ничего не знает об этой ситуации: «Я не могу пока ничего ответить, все новости пока мы получаем из СМИ. У нас телефон обрывается, но звонят только журналисты. Поймите наше состояние».