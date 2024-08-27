Пока вы спали: взлет популярности Telegram и признание Пентагоном успехов ВС РФ

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Метеорит размером с машину распался на куски в небе над ЮАР

Крупный метеорит вошел в атмосферу и распался на части в воздухе над Восточно-Капской провинцией в Южноафриканской Республике. Инцидент произошел утром 25 августа, сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт Университета Витса в Йоханнесбурге.

Сначала наблюдатели приняли яркую полосу в небе над заливом Святого Франциска за падающий космический мусор. Однако позже пришли к выводу, что объект был каменистым астероидом размером с легковой автомобиль. Он двигался с очень высокой скоростью и рассыпался на фрагменты из-за трения об атмосферу.

Отмечается, что осколки упали более чем в 100 километрах от места входа космической скалы в атмосферу.

В США и Франции после задержания Дурова выросла популярность Telegram

Популярность Telegram возросла в нескольких странах, включая Францию и США. Это произошло после задержания сооснователя мессенджера Павла Дурова во Франции, пишет ТАСС со ссылкой на портал TechCrunch.

Так, во Франции мессенджер поднялся на первое место в категории "Социальные сети" по количеству скачиваний в магазине приложений для iOS App Store и стал третьим в рейтинге приложений в целом. Также Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди социальных сетей в американском App Store, а количество загрузок мессенджера на iOS в мире увеличилось на 4%.

Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Глава корпорации Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг признался в цензурировании контента в соцсетях компании под давлением администрации президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в письме председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию письма в социальной сети Х.

Цукерберг отметил, что представители администрации Байдена неоднократно давили на компанию с требованием подвергнуть цензуре контент, связанный с COVID-19, «включая юмор и сатиру». Он также добавил, что в Белом доме «выражали большое недовольство» в случае отказа удалять контент.

В Пентагоне сделали признание об успехах ВС России

Россия поступательно продвигается на Красноармейском направлении в ДНР, признал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт минобороны США.

“Можно заметить, что россияне поэтапно продвигаются там (на Красноармейском направлении – Прим. Ред.)”, – приводит его слова агентство.

В России хотят поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР разработали проект закона, предлагающий увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц. Инициатива направлена на решение проблемы низкого уровня доходов населения и стимулирование экономического роста, сообщает РИА «ФедералПресс».

Как говорится в пояснительно записке к законопроекту, действующий МРОТ, установленный с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, не только не обеспечивает достойного уровня жизни, но и приводит к значительной дифференциации доходов. Это негативно сказывается на совокупном спросе и не способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда.

Отмечается, что предлагаемое повышение в 2025 году составит 10 758 рублей, что эквивалентно росту на 56 % по сравнению с установленным на 2024 год уровнем.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.