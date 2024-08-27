Китай призвал больше стран помочь диалогу России и Украины

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Пекин призывает ещё больше стран создавать условия для начала переговоров между Россией и Украиной. Об этом информирует РИА Новости.

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Кроме того, Ли Хуэй отметил, что КНР готова продолжать играть конструктивную роль в деле восстановления мира.

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При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что тема переговоров с Киевом в настоящий момент потеряла свою актуальность.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также исключил возможность переговоров с Киевом на фоне происходящего в Курской области.