Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему советуют «отвернуться от России» и встать на сторону Украины, сообщает БЕЛТА. Он подчеркнул, что Минск на это никогда не пойдет.

По словам Лукашенко, Белоруссия проходит через очень тяжелый период и пытается развивать экономику в условиях санкций. Он отметил, что стране нужно не просто произвести, но и продать свою продукцию за рубеж. Для стран с экономикой, ориентированной на экспорт, сложившаяся ситуация - большой вызов, подчеркнул Лукашенко.

«Нам сейчас советуют <…>: «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что белорусские власти должны держать в поле зрения меры, которые «эти бешеные на Западе готовят» против страны. По мнению Лукашенко, Белоруссию необходимо «развернуть с Запада на Восток».

Лукашенко считает, что Европе нужен "новый договор о мире"

Ранее Лукашенко заявил, что Минску нужны гарантии защиты белорусской территории Россией «как своей собственной». Он подчеркивал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, достигнутые в рамках Будапештского меморандума. Также Лукашенко отмечал, что Белоруссия будет оставаться с Россией при любых обстоятельствах - «в любых сложностях и трудностях».