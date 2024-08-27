Военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса, потому они продолжают им манипулировать. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, слова которого передает ТАСС.

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На брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению с Бразилией, ЮАР и Индонезией конфликта на Украине он заявил, что кризис тянется и не прекращается не только из-за действий Москвы и Киева.

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«За кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют», — заявил Ли Хуэй.

Специальный представитель правительства КНР с 27 июля по 8 августа посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения украинского кризиса.

25 августа в МИД Китая заявили, что США должны прекратить вводить односторонние санкции и очернять КНР в контексте украинского вопроса.

8 августа Ли Хуэй заявил, что кризис на Украине невозможно разрешить за один час, но и провоцирование противостояния между союзниками республики и России не поможет найти решение.

Ранее в Китае заявили, что Запад не рассчитывает на победу Украины.