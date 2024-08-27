В Германии пообещали активизировать депортацию нелегалов после резни
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Его слова приводит Spiegel.
Такое заявление он сделал на фоне нападения в Золингене. Политик подчеркнул, что не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране.
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«Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал он.
Шольц уточнил, что с 2023 года число депортаций нелегалов с прошлого года выросло на 30 процентов. Он пообещал, что власти продолжат работу над увеличением таких случаев.
Ранее сообщалось, что в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».