В Германии сделали признание после после мощнейшего удара России по Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал мощный удар Вооруженных сил (ВС) России по критической инфраструктуре Украины. На своей странице в соцсети X он также с иронией отреагировал на несбывшиеся прогнозы о России.

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«У России заканчиваются ракеты, [Владимир] Путин ищет способ выйти из положения, у Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец войне – серьезно?!», — перечислил он несбывшиеся предсказания.

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Журналист заявил, что одержать победу в конфликте может лишь одна сторона.

«И сейчас побеждают нас», — признался он.

Ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе Российской армии по территории Украины. Он назвал атаку ВС РФ самой массированной — по его словам, в ходе налета использовались ракеты наземного, воздушного и морского базирования.