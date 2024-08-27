Кеннеди-младший заявил, что согласился бы стать главой ЦРУ

Роберт Кеннеди - младший, участвовавший в предвыборной гонке США в качестве независимого кандидата, заявил, что занял бы пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если бы поступило такое предложение.

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"Да, я согласился бы, - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. - Но я бы никогда не был утвержден Сенатом [Конгресса США на эту должность]".

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По словам Кеннеди-младшего, разведслужбы США "защищают очень влиятельные комитеты Сената".

"Я был бы очень опасен для людей в этих комитетах", - добавил он.

На прошлой неделе Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа в президентской гонке.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что ЦРУ было причастно к убийству 35-го президента США и его дяди Джона Кеннеди в 1963 году.