Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Глава корпорации Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг признался в цензурировании контента в соцсетях компании под давлением администрации президента США Джо Байдена. Об этом он палаты представителей США Джиму Джордану, которое он опубликовал в социальной сети Х.

© Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Маск заявил, что Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями

По словам Цукерберга, представители администрации Байдена неоднократно давили на компанию с требованием подвергнуть цензуре контент, связанный с COVID-19, «включая юмор и сатиру». Глава Facebook** (запрещенная в России соцсеть) также отметил, что в Белом доме «выражали большое недовольство» в случае отказа удалять контент.

«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — сказал Цукерберг.

Ранее основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что Франция перешла красную линию, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его словам, Париж также угрожал Rumble.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

**запрещенная в России соцсеть.