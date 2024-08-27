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В Польше раскритиковали Зеленского за репрессии против церкви

Запрет деятельности связанных с Русской православной церковью (РПЦ) организаций на Украине является политической и моральной ошибкой Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

В Польше раскритиковали Зеленского за репрессии против церкви
© Lenta.ru

По его словам, после введения подобного закона Киев не имеет права называть себя защитником «западных ценностей», поскольку на Украине нарушается фундаментальное право на свободу вероисповедания.

Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ

«Я считаю решение Верховной рады Украины одновременно политической и моральной ошибкой. Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны», — сказал журналист.

Ранее Папа Римский Франциск прокомментировал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. По его словам, никакая христианская церковь не должна быть запрещена напрямую или косвенно.

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