В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

Руководство Польши не может назвать приблизительное число поляков-наемников, сражающихся на стороне Киева, рассказал РИА Новости представитель Министерства иностранных дел (МИД) государства, пожелавший сохранить анонимность.

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Собеседник агентства объяснил, что гражданин Польши может отправиться служить в иностранную армию или иное иностранное военизированное формирование, но ему нужно получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих – согласие министра национальной обороны.

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«На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск», — сообщил представитель польского МИД.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие танков PT-91 Twardy, переданных Киеву в качестве помощи, в нападении ВСУ на Курскую область России. По его словам, Варшава больше года назад передала Киеву танки PT-91 Twardy, которые в настоящее время «защищают Украину на полях битвы в районе Курска».