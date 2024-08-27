Журналист Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим.

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По словам журналиста, администрация американского лидера Джо Байдена поощряет Францию и её президента Эммануэля Макрона на арест Дурова.

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«Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — подчеркнул Карлсон.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что задержание Дурова было проведено французскими спецслужбами после согласования с американцами.

Кроме того, бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин подчеркнул, что арест — это атака США, а не Франции.