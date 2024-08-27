Президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское. — «Газета.Ru») направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер также отметил, что на Покровском направлении больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

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Вечером 26 августа сообщалось, что Сырский провел разговор с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили ситуацию на фронте.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР.

Теперь она будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие.

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях потери Покровска для ВСУ.