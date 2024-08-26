Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего брифинга заявил, что основной причиной атаки на Курскую область явилась необходимость компенсировать «дефицит дальнобойности». Об этом пишет «Московский комсомолец».

В 2022-2023 годах украинский лидер неоднократно призывал западных партнеров поставить дальнобойное оружие различных типов.

После того, как оно было включено в пакеты военной помощи, политик потребовал от союзников разрешить использовать ракеты для нанесения ударов по объектам в глубине России.

В Киеве операцию в Курской области связали с будущим Сырского

Ранее Зеленский сообщил, что ключевыми задачами ВСУ в Курской области являются пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область.

Украинский лидер отметил, что цель по усилению позиций Киева на мирных переговорах не ставилась.