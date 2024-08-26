Трамп объявил о планах создать Космическую нацгвардию США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах учредить Национальную гвардию Космических сил Соединенных Штатов, чтобы и дальше противостоять России и Китаю. Его слова приводит ТАСС.
Выступая в Детройте, Трамп указал, что Космическая нацгвардия станет «главным боевым резервом» Космических сил США.
«Став президентом, я подпишу исторический закон об ее учреждении», — пообещал он.
По мнению Трампа, создав Космические силы в 2019 году, он не позволил России и Китаю опередить США в космосе.
Также он пообещал «исторические инвестиции» в укрепление Вооруженные силы. В частности они коснутся строительства «беспилотников, роботостроения, развития искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия».