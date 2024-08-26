Во Франции потребовали отстранить Макрона от власти

Французская левая партия «Неподчинившаяся Франция» собирается отправить призыв в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) отстранить от власти президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение национального координатора партии Манюэля Бомпара.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как Макрон не стал назначать кандидата «Нового народного фронта» на должность премьер-министра. Как заявил Бомпар, после этого все сторонники левых партий во Франции должны присоединиться к акциям протеста против действий Макрона.

«Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. <...> Все, для кого важна демократия, должны мобилизоваться для того, чтобы президент принял во внимание результаты выборов», — заявил он.

Ранее Макрон отверг кандидатуру «Нового народного фронта» Люси Касте, которого предложили на пост премьер-министра.