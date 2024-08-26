В Белом доме рассказали, кто руководит США во время отпуска Байдена

Президент США Джо Байден находится в отпуске, но продолжает руководить страной. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

По его словам, Байден продолжает созваниваться с мировыми лидерами и выполняет свои обязанности. Кроме того именно он руководит государством, отметил Кирби.

«Президент в отпуске, но никогда нельзя отключиться от такой работы, он и не пытается», — добавил он.

Напомним, что Байден находится в отпуске уже вторую неделю подряд, что и спровоцировало сомнения в том, что именно он сейчас руководит страной.