Задержание Дурова назвали самой радикальной мерой против глав соцсетей
Британская газета Financial Times заявила, что задержание основателя Telegram Павла Дурова стало самой радикальной мерой, которая была предпринята против руководителей социальных сетей.
По мнению автора издания, ситуация с Дуровым является «последним сражением» между властями различных стран и теми, кто пытается отстоять свободу слова.
«Его арест знаменует собой самую радикальную на сегодняшний день общенациональную акцию против руководителя социальных сетей и последнее сражение между чиновниками и регулирующими органами, обеспокоенными безопасностью в Интернете и защитниками свободы слова», — сообщает газета.
Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа, когда он выходил из самолета в аэропорту Ле-Бурже. Согласно версии обвинения, Дуров является соучастником преступной деятельности, которая ведется в Telegram, поскольку основатель мессенджера отказывается сотрудничать с властями и недостаточной модерирует каналы в приложении.