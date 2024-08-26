Трамп объяснил, почему США остались без боеприпасов

Администрация президента США Джо Байдена оставила американских военных без боеприпасов, поскольку их отдали Украине. Об этом заявил кандидат в главы Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, США направили Украине «огромное количество ракет, снарядов и всего на свете». Трамп уверен, что без помощи Запада Киев «потерпел бы поражение в первую неделю».

«У нас снова нет боеприпасов, потому что эти нынешние власти отдали их Украине», — добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах в США он сразу призовет глав РФ и Украины к началу переговоров. Стоит отметить, что он неоднократно уже обещал, что урегулирует данный конфликт еще до инаугурации.