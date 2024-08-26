Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера страны

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг кандидатуру экономиста Люси Касте, предложенную левым альянсом «Новый народный фронт» на пост премьер-министра страны. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, передает ТАСС.

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В документе поясняется, что после консультаций глава государства пришел к выводу, что на основе единственной программы левых был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями.

«Такое правительство было бы недееспособным», — говорится в коммюнике.

Новый раунд консультаций начнется с 27 августа. Участие в них будут принимать представители партий и политические деятели, которые отличились на госслужбе.

Ранее сообщалось, что Макрон может назначить нового премьер-министра страны до 28 августа. По данным газеты Journal du Dimanche, французский лидер может выбрать «не политика» и оставить под своим началом уходящих в отставку министров во время формирования нового правительства.

16 июля Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя.