Администрация Соединенных Штатов подтвердила, что переговоры с Украиной по перспективам увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются, эти обсуждения не намерены выносить на публику.

На регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби попросили прокомментировать утверждения украинских властей о необходимости разрешить им расширить зону применения американских вооружений по территории России.

"Это отнюдь не новое пожелание президента [Украины Владимира] Зеленского. Он высказывал нам свои беспокойства в частном порядке, и он, конечно, высказывал их всем публично, и мы понимаем, почему он это делает - его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке. И у меня нет никаких изменений в нашей политике в отношении американских вооружений, о которых я мог бы сообщить вам сегодня, как и [изменений в] руководящих принципах [по этому вопросу]", - ответил он.

На прошлой неделе Кирби признал, что обсуждает с Киевом увеличение глубины ударов по РФ оружием США.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что нападение украинских войск на Курскую область готовилось с участием американских, британских и польских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что киевский режим не решился бы на атаку, если бы ему это не поручили США.