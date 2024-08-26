В западном мире все искажено, реалии меняются, отметил президент Сербии Александр Вучич. Он пояснил, что 6 лет назад Запад заступился за основателя Telegram Павла Дурова, а в 2024 году считает нормальным его арест, пишет РИА «Новости».

Французская полиция задержала бизнесмена 24 августа в аэропорту Парижа. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова

Вучич отметил, что в 2018 году Москва попыталась оказать мягкое давление на Дурова. Как только об этом стало известно, 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с требованием «не нарушать свобод»..

«Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», — подчеркнул президент Сербии.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что задержание гражданина Франции Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством республики, поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования.