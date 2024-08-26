В NYT заявили о необычном характере заявления Макрона о задержании Дурова

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании сооснователя Telegram Павла Дурова является необычным шагом для властей Франции. Об этом сообщает The New York Times.

Там напомнили, что ранее Макрон заявил, что задержание Дурова во Франции не является политическим решением. По его словам, арест был произведен в рамках судебного расследования начатого в стране 8 июля и вердикт о виновности или невиновности сооснователя Telegram вынесут судьи.

«Это был необычный шаг для Макрона, поскольку французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования», — указали в NYT.

Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинения по 12 преступлениям, в том числе соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп и отказ передать по запросам правоохранительных органов информации или документов, необходимых для проведения расследования. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.