Глава видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова

Основатель платформы для обмена видео Rumble Крис Павловски заявил, что покинул ЕС после задержания основателя Telegram Павла Дурова.

«Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу», — написал Павловски в соцсети X.

Ранее Павлу Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Маску дали совет на фоне задержания Дурова

Его допрашивают в рамках расследования по подозрению в киберпреступлениях.