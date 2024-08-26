Глава видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble заявил, что покинул ЕС
Основатель платформы для обмена видео Rumble Крис Павловски заявил, что покинул ЕС после задержания основателя Telegram Павла Дурова.
«Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу», — написал Павловски в соцсети X.
Ранее Павлу Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.
Маску дали совет на фоне задержания Дурова
Его допрашивают в рамках расследования по подозрению в киберпреступлениях.