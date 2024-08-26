Маску дали совет на фоне задержания Дурова

Главе Tesla и SpaceX Илону Маску следует избегать поездок в Европу после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй, передает «РИА Новости».

Он отметил, что «настоятельно советует Маску не приезжать в Европу» после произошедшего с Дуровым.

«Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!» — добавил Галлоуэй.

По его мнению, арест Дурова является частью плана Запада по устранению несогласных. Галлоуэй подчеркнул, что целью Запада являются не только «инакомыслящие люди и платформы», но и те, кто «не хотят сотрудничать с теми, кто подавляет инакомыслящих».