Пентагон признал продвижение сил России на Покровском направлении

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Покровском (Красноармейском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского военного ведомства.

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«Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжёлые бои», — сказал Райдер.

Зеленский назвал покровское направление в ДНР самым сложным для ВСУ

При этом он подчеркнул, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.

Ранее Владимир Зеленский назвал Покровское (Красноармейское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.