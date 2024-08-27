Пентагон признал продвижение сил России на Покровском направлении
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Покровском (Красноармейском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского военного ведомства.
«Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжёлые бои», — сказал Райдер.
Зеленский назвал покровское направление в ДНР самым сложным для ВСУ
При этом он подчеркнул, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.
Ранее Владимир Зеленский назвал Покровское (Красноармейское) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.