В Белоруссии прокомментировали призыв Украины об отводе войск

Белоруссия не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

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"Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого", — сказал представитель ведомства.

Глаз добавил, что цель заявления Украины о ситуации на границе "надо адресовать украинскому МИД". По словам пресс-секретаря, логика подобных высказываний остается "весьма замысловатой". Это связано с тем, что украинская сторона регулярно допускает различные провокации на границе, а потом "удивляется действиям белорусской армии", отметил представитель МИД.

МИД Украины обратился с требованием к Белоруссии

Накануне министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы". При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.