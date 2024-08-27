Власти ОАЭ следят за делом Дурова

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) следят за делом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и направили правительству Франции запрос на предоставление ему консульских услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ОАЭ.

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«[Власти] ОАЭ внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже», — говорится в заявлении.

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Эмиратская сторона также направила правительству Франции запрос на «срочное предоставление ему всех консульских услуг».

Вечером 26 августа стало известно, что Павлу Дурову продлили содержание под стражей. По информации французских СМИ, предприниматель пробудет под арестом до среды, 28 августа.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Бизнесмен прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что предпринимателя обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова обвиняют в совершении 12 преступлений. Там добавили, что бизнесмена допрашивают в рамках расследования в «отношении неназванного лица» в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Ранее Медведев после задержания Дурова посоветовал Макрону «убраться» из Франции.