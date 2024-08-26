В Финляндии задержали трех французов за «прогулку» в Россию

Пограничная служба Финляндии задержала трех граждан Франции, которые незаконно пересекли границу с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что нарушителей задержали на пути назад. По словам самих французов, они ходили в Россию чтобы «посмотреть на природу и птиц». При этом на российской территории они пробыли всего несколько минут.

«Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала», — сообщили в погранслужбе.

В данный момент пограничная охрана Финляндии открыла предварительное расследование инцидента. Нарушители признали свою вину — теперь им грозит штраф.

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