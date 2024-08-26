Представитель УВКПЧ ООН Аль-Китан: управление осведомлено об аресте Дурова во Франции
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) знает об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель организации Тамин Аль-Китан.
"На данном этапе расследования у нас недостаточно информации, и нам еще рано давать какие-либо комментарии", – рассказал он.
Дурова задержали во французском аэропорту 24 августа. Как писали СМИ, это связано с нежеланием предпринимателям сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.
Как в мире отреагировали на задержание Дурова
Российский МИД направил ноту протеста с требованием о доступе к задержанному. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что РФ будет контролировать реакцию международных организаций в связи с инцидентом.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим, а задержание произошло в рамках продолжающегося расследования.