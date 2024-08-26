Усатый уличил Санду в грязном поступке

Лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» дали указание возбудить в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает издание Noi.md.

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Усатый заявил о намерении Санду сфабриковать уголовное дело в отношении него за день до запуска его президентской избирательной кампании. Политик сравнил это с аналогичными действиями в отношении себя со стороны Владимира Плахотнюка — местного олигарха, бежавшего из страны в 2019 году после серии уголовных дел со стороны силовых ведомств Молдавии и России.

«Могу вам сказать, что для Майи Санду это будет иметь очень серьезные последствия! Это грязный поступок. Вы заявляете, что хотите двигаться в направлении ЕС, но при этом переняли методы Плахотнюка и думаете, что таким образом сможете устранить меня с пути», — подытожил Усатый.

В период высокого влияния Плахотнюка на политику Молдавии в отношении Усатого были возбуждены десятки уголовных дел, которые после прихода к власти Санду были прекращены.

Ранее Усатый обвинил Санду в плагиате его предвыборного лозунга.