Арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является актом информационной войны. Об этом заявил внук генераля Шарля де Голля — Пьер де Голль, передает ТАСС.

Он отметил, что обстоятельства ареста Дурова «неясны», однако «очевидно, что его цель — удушить альтернативное средство информации, которое насчитывает почти миллиард пользователей».

«Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной», — добавил де Голль на пресс-конференции ТАСС, посвященной истории освобождения Парижа от нацистской оккупации.

Также он напомнил, что в декабре 2023 года Европейская комиссия создала министерство правды. По мнению де Голля, это означает, что все, что «не соответствует европейским ценностям будет подвергаться остракизму и санкциям».

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он высказался в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Политик заявил, что Европа уже подошла к цензуре, «к вони режима». По его мнению, после задержания Дурова трудности грозят американскому миллиардеру, владельцу социальной сети X Илону Маску.

«Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?» — допустил Сальвини.

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Главу Meta* Марка Цукерберга не задержат так же, как задержали основателя Telegram Павла Дурова. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, почему Дуров лучше американского коллеги по цеху.

— Потому что Цукерберг уже поддался давлению цензуры. В Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но ему не грозит арест, поскольку он цензурирует свободу слова и предоставляет правительствам тайный доступ к данным пользователей, — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Задержание во Франции сооснователя Telegram Павла Дурова является атакой на свободу слова. Такое мнение выразила в X (ранее Twitter) депутат германского Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW).

"Задержание Павла Дурова во Франции, вызванное, судя по всему, тем, что он отказывался предоставить западным спецслужбам доступ к данным пользователей, является бесцеремонной атакой на свободу выражения мнения и прессы", - написала она, сопроводив пост хэштегом "Свободу Павлу Дурову".

Свобода слова подвергается нападкам во всем мире. Об этом рассказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. Так она прокомментировала в Павла Дурова.

«Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Почему взгляды и высказывания людей представляют такую угрозу?» — посетовала она.

Тейлор-Грин таким образом прокомментировала публикацию журналиста Такера Карлсона о задержании Дурова. Как считает представитель Конгресса, «необходимо храбро урегулировать разногласия в публичном пространстве». Такер Карлсон, в свою очередь, считает, что Дуров был задержан за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.

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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу бывшего главы государства Дональда Трампа, заявил о необходимости защищать свободу слова.

Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Таким образом политик прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Он подчеркнул, что упомянутая платформа является зашифрованной и не подвергается цензуре со стороны властей.

"Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", — добавил Кеннеди-младший.

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Эдвард Сноуден, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США, заявил в соцсети X, что задержание основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова — это посягательство на права человека.

Сноуден отметил, что власти Франции посягнули на основные права человека, такие как свобода слова, свобода объединений.

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — пояснил бывший спецагент.

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Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции организовано с целью отвлечь внимание от событий в Газе. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает турецкая газета Sabah.

— Это не просто «нарушение французских законов», как нам пытаются выдать. За Францией последуют другие страны... Они хотят закрыть антисионистские новостные каналы, которые Telegram не подвергает цензуре. Они не хотят, чтобы мы знали, что пишут палестинские аккаунты в Газе и на Западном берегу, — сказано в публикации.

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Канадский актер Уильям Шетнер, исполнитель роли капитана Джеймса Кирка в сериалах "Звездный путь", поддержал задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом артист написал в соцсети X.

"Во Франции арестовали гендиректора Telegram за неспособность вести модерацию платформы. Хорошо", - отметил Шетнер.

По его мнению, сотрудники Telegram "ничего не делают", чтобы предотвратить мошенничество и аферы. Шетнер обратил внимание, что уже "устал от мошенников", которые используют эту платформу, чтобы выдавать себя за меня", - написал актер в соцсети X.

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Канадский политик Дэвид Фрейхайт назвал задержание во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова войной против простых людей.

"Называйте это событие как хотите. Но поймите, что это война против людей и их прав <...>. Это война. Война против прав простых людей", - написал Фрейхайт в X (ранее Twitter).

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Франция перешла красную линию, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, Париж угрожал Rumble.

«Теперь они перешли красную линию, арестовав главу Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не цензурировал речь», — подчеркнул он.

Как уточнил Павловски, его видеохостинг будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова.

Кроме того, он сообщил, что покинул Европейский союз (ЕС) в связи с новостями о Дурове.

Дело об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вписывается в схему тотального контроля со стороны западных спецслужб. Об этом заявил греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, первый замгенсека международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос, передает ТАСС.

"Попытки контролировать все социальные сети , переписку пользователей, программы для дешифрования не являются чем-то новым", - сказал Исихос.

Он напомнил о судьбе разоблачившего тотальную слежку американских спецслужб экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Исихос подчеркнул, что западные спецслужбы стремятся к глобальному онлайн-доминированию. Особенно это касается приложений, в которых миллионы пользователей.

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Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее национальным расследованием.

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", - заявила пресс-служба Еврокомиссии.

Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что задержание Дурова соответствует "духу и принципам" Акта о цифровых услугах ЕС, который предполагает ответственность интернет-платформы за размещенный на ней контент.