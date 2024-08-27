США задержали гражданина Венгрии по подозрению в закупке электроники для РФ

Власти США задержали гражданина Венгрии Бенсе Хорвата за нарушение американского экспортного законодательства, он обвиняется в закупке в Соединенных Штатах американских радиостанций военного образца для якобы их последующей переправки в Россию. Об этом сообщил в понедельник Минюст США.

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Как указывается в сообщении на сайте ведомства, Хорват "был задержан по прибытии в аэропорт Сан-Франциско, штат Калифорния, 23 августа".

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По версии американского гособвинения, он закупил в США порядка 200 радиостанций, однако американская таможня задержала эту партию на границе. Задержанный, заявляет Минюст, вел переговоры с американскими компаниями по экспорту радиостанций с января 2023 года. По версии гособвинения, гражданин Венгрии собирался переправлять электронику в Россию через Латвию.