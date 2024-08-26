Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал реакцию семьи независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего на высказанную им поддержку в адрес кандидата на роль главы государства от республиканцев Дональда Трампа, а также рассказал, какое событие потенциально может повлиять на предвыборные настроения в Америке.

Ранее семья Роберта Кеннеди-младшего осудила и сочла предательством высказанную им поддержку в адрес Трампа. Сестра политика Керри Кеннеди считает, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц являются «поборниками ценностей, за которые моя семья боролась годами». Трамп, по ее мнению, является их полной противоположностью. Она назвала его «угрозой большинству основных свобод». Керри Кенеди также заявила, что испытывает чувство «возмущения и отвращения» из-за поддержки своим братом Трампа.

Семья уже давно открестилась от Роберта – там его считают своеобразным и невменяемым человеком, который проводит собственную политику. Подобные заявления со стороны представителей семьи Кеннеди звучали неоднократно, так что они не повлияют ни на имидж политика, ни на его сделку с Трампом. Владимир Можегов Политолог-американист

Кеннеди-младший не вышел из президентской гонки окончательно, но исключил свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, где голоса его сторонников могут принести победу Трампу, подчеркнул эксперт.

«И в тех штатах, где победа Трампа или победа [кандидата в президенты от демократов Камалы] Харрис очевидна, Кеннеди все еще остается в гонке. Согласно оценке социологов, на данный момент в таких штатах где-то 50 процентов голосов уходит Трампу, и где-то 30 процентов – кандидату от Демпартии», - сказал он.

Говоря о предвыборных настроениях в США, Можегов отметил, что «Америка радикально расколота пополам» сторонниками республиканцев и демократов.

«Там сложилась такая ситуация, которая напоминает гражданскую войну, и сейчас сложно сказать, какие параметры в дальнейшем могут повлиять на исход выборов. При этом можно отметить, что в настоящее время американцев больше волнует положение дел внутри страны, а внешней политике они уделяют минимальное внимание. Так что, с одной стороны, какие-то серьезные социальные предложения демократов могли бы положительно сказаться на их имидже, но, с другой стороны, республиканцы сейчас тоже выступают с социальных позиций. При этом американцы – это внушаемые люди, поэтому, думаю, многое в вопросе выборов может решиться в ходе дебатов Трампа и Харрис, а также в ходе дебатов их кандидатов в вице-президенты, если они состоятся», - заключил специалист.

Ранее Роберт Кеннеди-младший отреагировал на задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.