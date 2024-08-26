Британская газета The Financial Times считает, что власти Украины нарушили указания Белого дома, когда атаковали Курскую область.

Как отмечает автор издания, администрация президента США Джо Байдена больше всего опасается, что конфликт на Украине приведет к началу ядерной войны с Россией. По этой причине Белый дом всеми силами старается избежать подобного исхода, однако наступление ВСУ на Курскую область, по мнению издания, могут привести к началу ядерного конфликта.

«Своей операцией Украина не только пересекла границы России, но также и установленные Вашингтоном красные линии», — сообщает источник.

Напомним, что 6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область.