Во второй декаде августа более половины территории Украины охватила засуха. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометеоцентра сообщает профильный портал «АПК-Информ».

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По информации специалистов, из-за длительного отсутствия дождей и продолжительных волн жары верхний слой почвы на 50-60 процентов территории страны, предназначенной для сева озимых культур под урожай следующего года, был либо не увлажнен совсем, либо увлажнен слабо. Исключением стали лишь западные регионы. Сложнее всего пришлось центральным, юго-восточным и южным областям Украины, а также прилегающим районам других областей, где период без осадков, которые оставались в почве, достигал 30-60 дней.

«Отсутствие накопления влаги в почве больше всего скажется на сроках сева озимого рапса, оптимальные сроки сева которого приходятся на 25 августа-10 сентября», — пояснили метеорологи.

Ранее в августе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне наблюдается критическое загрязнение воды.