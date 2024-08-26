Французские политики предпочли отпуска украинской операции в Курской области

Политическое руководство Французской республики не отреагировало на вторжение в Курскую область из-за отпусков. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на слова посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

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Отвечая на вопрос о том, почему политики Франции проявили слабый интерес к операции, посол сказал: «Политикум в августе весь в отпусках».

Также посол высказался о французско-украинских отношениях, отметив поставки оружия Францией главным показателем двусторонних отношений.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский просил Францию, а также США и Великобританию ускорить поставки оружия Киеву.