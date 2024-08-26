Пока вы не уснули: Путин о ситуации в экономике России и Кремль об аресте Дурова

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Путин сделал заявление о ситуации в российской экономике

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы роста экономики России. Так, по его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) за первые полгода вырос на 4,6%, передает ТАСС.

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Среди его участников - глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены правительства.

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В офисе Зеленского обратились к Западу на фоне массированной атаки ВС РФ

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне массированной атаки ВС РФ призвал Запад снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Соответствующая публикация появилась в одной из его социальных сетей.

«Разрешение на удары западным оружием вглубь территории России. Это нужно. Мы делаем это и сами», — написал Ермак.

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В Кремле прокомментировали арест Дурова

Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что официальных заявлений на счет того, в чем обвиняется Дуров, пока не было. Он призвал дождаться комментариев правоохранительных органов Франции.

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Путин дал поручения по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях

Президент РФ Владимир Путин обязал обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной матпомощи гражданам из Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава государства провел совещание по обстановке в приграничных с Украиной районах, по его итогам он дал еще несколько поручений, передает РИА Новости.

Президент счел необходимым организовать в этих регионах бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету, а также до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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ЧВК «Вагнер» сделала заявление по участию в СВО

В ЧВК «Вагнер» заявили, что ее бойцы не принимают участие в специальной военной операции. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В объявлении сказано, что на данный момент все сотрудники компании работают только в Африке и в Белоруссии. Вагнеровцев нет на территории Украины.

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В Киеве разворачивают «пункты несокрушимости»

© Office of the President of Ukraine

Бывший замминистра энергетики России Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика «Ламоды» Андрея бутылку шампанского. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавший написал заявление в полицию. 25 августа в 23:00 он выдал заказ и ехал на служебной машине по двору, а навстречу ему шла пара — мужчина с девушкой. По словам курьера, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского.

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Россиян предупредили о возможной блокировке переводов самому себе

Банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если в таких операциях будут обнаружены признаки подозрительных. Об этом клиентов кредитных организаций предупредили в Центробанке РФ, сообщают «Известия».

Регулятор напомнил, что в законодательстве четко закреплены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены. Так, при подозрении на мошеннические операции банки обязаны отсрочить платеж на два дня или отказать клиенту в проведении операции.

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Сбежавший с Украины депутат сообщил о попытке похищения его семьи

© Соцсети

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук указал на попытку похищения его семьи в Европе. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Напомним, что Дмитрук выступает в защиту канонической Украинской православной церкви. Накануне в офисе генпрокурора Украины сообщили о предъявлении обвинения депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. СМИ писали, что речь идет об Артеме Дмитруке.

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В деле о крушении яхты с миллионерами появился подозреваемый

Капитан затонувшей яхты Bayesian, гражданин Новой Зеландии Джеймс Катфилд стал подозреваемым по делу о ее крушении. Об этом сообщает Gazzetta del Sud.

Как отмечает издание, Катфилд стал фигурантом дела о кораблекрушении по неосторожности и непредумышленном убийстве. Капитана уже допросили, ему задавали вопросы о том, был ли открыт палубный люк в момент крушения и в каком положении находился подвижный шверт. Шверт - выдвижной плавник, расположенный в нижней части корпуса судна. Его основная функция заключается в уменьшении дрейфа яхты (сноса по ветру) и обеспечении устойчивости при движении под парусом.

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Задержан экс-замминистра энергетики РФ

Бывший замминистра энергетики России Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика «Ламоды» Андрея бутылку шампанского. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавший написал заявление в полицию. 25 августа в 23:00 он выдал заказ и ехал на служебной машине по двору, а навстречу ему шла пара — мужчина с девушкой. По словам курьера, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского.

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