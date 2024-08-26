Французские сайты подверглись DDoS-атакам после задержания Дурова

Несколько французских веб-ресурсов, включая государственные сайты, стали мишенью DDoS-атак, ответственность за которые взяли на себя хакерские группировки, поддерживающие основателя Telegram Павла Дурова, сообщили СМИ.

Как пишет Parisien, в воскресенье ряд французских сайтов столкнулся с кибератаками, парализовавшими их работу. Отмечается, что целью злоумышленников стали сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и другие ресурсы. Кроме того, атакам подвергся один из государственных сайтов страны, передает РИА «Новости».

Хакеры, совершившие эти действия, заявили, что их действия являются актом солидарности с Павлом Дуровым, основателем мессенджера Telegram, который в настоящее время находится под следствием во Франции.

Стало известно о планах Павла Дурова в Париже

Ранее адвокат Александр Добровинский сказал газете ВЗГЛЯД, что правоохранители Пятой республики, поскольку, скорее всего, не имеют никаких доказательств причастности Дурова к ряду массовых преступлений, попробуют действовать на испуг.

Напомним, задержанному во Франции Дурову продлили срок содержания под стражей. Такое решение, как сообщается, приняли «судебные власти» страны. При этом мужчине до сих пор не предъявлены обвинения.