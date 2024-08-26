К розыску украинского ветерана СС Ярослава Гуньки подключились 15 стран-членов Интерпола, заявили в МВД России.

«В августе этого года фигурант внесён в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — приводит заявление ТАСС.

Отмечается, что на принятие решения о внесении участника формирования нацистской Германии с учётом всех доводов Москвы Интерполу понадобилось 10 месяцев.

Ранее украинский нацист Гунька был объявлен в международный розыск.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Москва продолжит и дальше добиваться экстрадиции Гуньки.