СМИ: глава политбюро ХАМАС скрывается в толпе в женском платье

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар вынужден менять убежища в подземных бункерах в секторе Газа и, перемещаясь, скрываться от израильского удара среди толпы гражданских, переодевшись в женское платье. С таким утверждением выступила газета Maariv.

По ее данным, около 10 дней назад израильские военные были близки к тому, чтобы захватить Синвара в туннеле в Газе, который он использовал в качестве укрытия.

"Его (Синвара - прим. ТАСС) кофе был еще горячим", с тех пор "он прячется среди толпы" в "женском платье", чтобы не быть обнаруженным израильскими БПЛА", – приводит издание сведения своих источников.

Maariv отмечает, что армия Израиля полагает, что поимка или убийство Синвара способны привести к коллапсу управленческой иерархии движения ХАМАС и его последующему роспуску. По данным газеты, глава политбюро радикалов меняет свое местоположение каждые 24-36 часов и настолько обеспокоен своей безопасностью, что на прошедшей неделе даже "добавил соответствующие условия" к списку требований на переговорах в Каире по освобождению заложников.

12 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что считает Синвара единственным препятствием на пути к достижению соглашения по освобождению заложников. Синвар был избран главой политбюро ХАМАС в начале августа после гибели в Тегеране занимавшего этот пост до него Исмаила Хании. Власти Израиля гибель Хании не комментируют.

25 августа в Каире прошел очередной раунд непрямых переговоров по сделке по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Предыдущая встреча посредников проходила в Дохе за 10 дней до этого.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября прошлого года вооруженных сторонников движения ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и управленческих структур ХАМАС в Газе и освобождения всех похищенных людей. Согласно последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе 109 человек.