Сбежавший с Украины депутат сообщил о попытке похищения его семьи

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук указал на попытку похищения его семьи в Европе. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Напомним, что Дмитрук выступает в защиту канонической Украинской православной церкви. Накануне в офисе генпрокурора Украины сообщили о предъявлении обвинения депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. СМИ писали, что речь идет об Артеме Дмитруке.

Сам депутат заявил, что его мать, супругу и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. Он утверждает, что после первой неудачной попытки и принятых мер они повторили попытку уже в аэропорту.

«Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично», - написал Дмитрук.

По его словам, местной полиции уже удалось провести расследование на месте по указанным потерпевшими лицам. Правоохранители смогли установить фигурантов и их автомобили. Сегодня стало известно, «кто это делал, и какие цели преследовал», заявил депутат.

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Ранее сообщалось, что народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук тайно покинул страну. По данным СМИ, политик два дня назад улетел в Рим через Молдавию.